نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود بنتايك ينضم لبعثة الزمالك في ليبيا لخوض ودية النصر الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا صباح اليوم الجمعة للانضمام لبعثة الفريق قبل خوض ودية النصر الليبي.

بنتايك ينضم لبعثة الزمالك

وجاء انضمام بنتايك لبعثة الزمالك في ليبيا استعدادًا للتواجد مع فريقه في مباراة النصر الليبي الودية المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد شهدا بنينا.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.