نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى اعتزاله.. ماذا قدم "العميد" حسام حسن في مسيرته الكروية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم، 15 نوفمبر 2007، أعلن حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة طويلة مليئة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات، حيث ترك بصمته مع كل من الأهلي والزمالك.

بداية حسام حسن

ولد حسام حسن في 10 أغسطس 1966 بحلوان، وبدأ مشواره الكروي في الأهلي عام 1984، حيث لعب حتى عام 1990، وشارك في 81 مباراة وسجل 34 هدفًا.

ثم انتقل إلى باوك اليوناني في موسم 1990/1991 ليبدأ مشواره الاحترافي، وسجل 6 أهداف في 19 مباراة.

مسيرة حافلة مع الأهلي والزمالك

بعد عودته إلى مصر، عاد إلى الأهلي، محققًا 23 بطولة، وشارك في 300 مباراة مع الفريق، مسجلًا 142 هدفًا، ليصبح ثاني هدافي الأهلي في تاريخه.

في 2000، انتقل حسام حسن إلى الزمالك في صفقة مفاجئة، حيث شكل هو وشقيقه إبراهيم ثنائيًا مميزًا، وأسهم في تحقيق الفريق 11 بطولة في أربع سنوات.

لعب حسام 107 مباريات وسجل خلالها 54 هدفًا، بينما لعب إبراهيم 82 مباراة وسجل 8 أهداف.

تألق مع منتخب مصر

تألق حسام حسن أيضًا مع المنتخب المصري، حيث شارك في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفًا، وكان له دور بارز في تأهل مصر لنهائيات كأس العالم 1990.

كما ساهم في فوز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 1998،وفي 2001، حصل على شارة عميد لاعبي العالم من رئيس الفيفا، جوزيف بلاتر.

محطات تدريبية تنتهي بقيادة الفراعنة

بعد اعتزاله في أواخر 2007، اتجه حسام حسن إلى مجال التدريب، حيث بدأ بتولي قيادة النادي المصري البورسعيدي في النصف الثاني من موسم 2007/2008.

وأنقذ الفريق من الهبوط ومنذ ذلك الحين، تنقل بين عدة أندية، آخرها كان مدربًا للاتحاد السكندري، قبل أن يقود تدريب الفراعنة في رحلة جديدة يبحث فيها عن أول ألقابه كمدرب.