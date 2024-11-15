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أحمد جودة - القاهرة - مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.. تتصاعد حدة التنافس الكروي في قارة إفريقيا مع اقتراب موعد مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المملكة المغربية. تحمل هذه المواجهة المرتقبة في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق، حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم وحصد نقاط المباراة الثلاثة، في حين يقاتل منتخب الرأس الأخضر من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى النهائيات.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مصر والرأس الأخضر.. مواجهة نارية في قلب التصفيات الإفريقية

يدخل منتخبنا الوطني المباراة وهو يحمل في جعبته 12 نقطة كاملة، محتلًا صدارة المجموعة الثالثة، مما يمنحه أفضلية نفسية كبيرة.

وعلى الرغم من الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الجهاز الفني واللاعبون، إلا أن منتخب مصر يعاني من غياب عدد كبير من عناصره الأساسية بسبب الإصابات والإيقاف، أبرزهم محمد صلاح وتريزيجيه وحمدي فتحي. هذه الغيابات ستمثل تحديًا كبيرًا للمنتخب، وتفرض على المدير الفني حسام حسن البحث عن البدائل المناسبة.

من جهة أخرى، يدخل منتخب الرأس الأخضر المباراة وهو يدرك جيدًا صعوبة المهمة، ولكنه لن يستسلم بسهولة حيث يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى نهائيات البطولة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ستنطلق صافرة بداية مباراة مصر والرأس الأخضر الحاسمة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك اليوم الجمعة في أجواء ملتهبة وحماس لا يوصف، سيخوض الفراعنة هذه المواجهة الصعبة وهم عازمون على تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائيات البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

ستكون مجموعة قنوات beIN SPORTS هي الوجهة الحصرية لعشاق كرة القدم المصريين لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام الرأس الأخضر، حيث ستنقل المباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD بصوت المعلق المميز علي محمد علي.

القنوات الناقلة المجانية لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا



وأعلنت قناة «Sportdigital» الألمانية أيضا، نقل مباراة مصر والرأس الأخضر، بشكل مجاني، وهي القناة الناقلة لمباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

تردد قناة «Sportdigital» الألمانية

التردد 11185 (DVB-S2) معدل الترميز 22000 الاستقطاب عمودي



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع حسام عبد المجيد وأحمد رمضان بيكهام وحمدى فتحى وعمر كمال عبد الواحد ومحمد حمدي خط الوسط نبيل عماد دونجا وإبراهيم عادل ومصطفى فتحى وطاهر محمد طاهر خط الهجوم عمر مرموش ومصطفى محمد

ترتيب منتخب مصر

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية قبل هذه المباراة، حيث يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة وعلى بوتسوانا بأربعة أهداف نظيفة، بالإضافة إلى الفوز على موريتانيا ذهابًا وإيابًا في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتساوى معه منتخب موريتانيا بنفس الرصيد. يشتد الصراع بين المنتخبات الثلاثة على البطاقة الثانية للمجموعة، حيث ما زالت الفرصة متاحة أمامها جميعًا لتحقيق المركز الثاني. يتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المنتخبين الأول والثاني من كل مجموعة.

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