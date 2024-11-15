المعز علي ينتقد أداء منتخبه أمام أوزبكستان

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أحمد جودة - القاهرة - علق المعز علي مهاجم منتخب قطر لكرة القدم،على أداء فريقه امام أوزبكستان واشار انهم جعلوا المهمة أصعب على أنفسهم، أمس الخميس.

المعز علي ينتقد أداء منتخب قطر

حيث حقق منتخب قطر، انتصارًا مثيرا في اللحظات الأخيرة 3-2 على ضيفه الأوزبكي، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث المعز علي عقب اللقاء:"نحن من صعبنا المباراة علي انفسنا، كانت المباراة قوية،خاصة بعدما أحرزنا هدفين نظيفين في الشوط الأول".

وأشار "لم نكن في مستوى عقليتنا بالشكل المطلوب في الشوط الثاني، لكننا عدنا بقوة وسجلنا هدف الفوز في الوقت القاتل، وحققنا 3 نقاط مهمة".

وأنهي "وقعنا في بعض الأخطاء، لكنني أتمنى أن نتعلم منها، في المباريات المقبلة".