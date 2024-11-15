نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر رفض جوميز انضمام زين الدين بلعيد إلى الزمالك.. وكيله يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عرفة، وكيل اللاعب المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر فريق الزمالك، عن سبب رفض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، لاعب سينت ترويدن البلجيكي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

سر رفض جوميز انضمام زين الدين بلعيد للزمالك

وقال عرفة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" إنه تواصل مع بلعيد لبحث إمكانية انضمامه للزمالك، كما تواصل مع وكيل أعماله علي كرمالي بناءً على طلب بلعيد نفسه. وأضاف أن اللاعب كان مرحبًا بالصفقة، وأُجريت جلسة عبر تطبيق "الزووم" مع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي، حيث تم الاتفاق على جميع التفاصيل. وبعد ذلك، طُلب من النادي عرض الصفقة على جوميز.

وأوضح عرفة أن جوميز رفض التعاقد مع بلعيد ليس بسبب اعتراضه الفني على اللاعب، بل لأنه يرى أن الفريق يمتلك بالفعل البدائل المطلوبة في مركزه، مثل التونسي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد، وبالتالي لا حاجة للتعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز.

جدير بالذكر أن زين الدين بلعيد كان قريبًا من الانضمام للأهلي في نفس فترة الانتقالات قبل أن يختار الانتقال إلى ناديه البلجيكي، ثم عاد للظهور في الصورة كأحد الخيارات للزمالك قبل لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.