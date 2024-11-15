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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن اقتراب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، من الرحيل عن بطل الدوري الألماني، والانتقال لصفوف نادي ريال مدريد.

ألونسو يقرر الرحيل عن باير ليفركوزن

قال موقع Transfer News Live: "مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي تعرض لضغوط كبيرة في الآونة الأخيرة، ويبدو أن إدارة النادي عازم على الاحتفاظ به لبقية الموسم، إلا أن هناك شكوكًا حول استمراره بعد ذلك التاريخ".

وأضاف الموقع: "تشابي ألونسو يعتبر المرشح لخلافة الإيطالي، وسيغادر باير ليفركوزن في صيف 2025، وهي خطوة محتملة من شأنها أيضًا أن تساعد في حسم صفقة فلوريان فيرتز إلى سانتياغو برنابيو.

واستعاد ريال مدريد انتصاراته على حساب ضيفه أوساسونا 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.