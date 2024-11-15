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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لمنتخب بلجيكيا، دومينيكو تيديسكو، عن إعجابه بأداء منتخب إيطاليا، وكرة القدم السلسة التي قدمها بعد هدف لاعبه ساندرو تونالي، خلال لقاء المنتخبين ببطولة دوري أمم أوروبا.

مدرب بلجيكا يتغنى بمهارة لاعبي إيطاليا

قال تيديسكو لشبكة راي سبورت التليفزيونية الإيطالية عقب اللقاء: "أمر مؤسف أن نخسر الليلة، لأن اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم".

وأضاف: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم يكن هناك ما يكفي من الشراسة في الأداء خلال أول 20 دقيقة، تلعب إيطاليا كرة قدم سلسة للغاية، يمكنكم أن تروا القدرة على الاحتفاظ بالكرة والكثير من الثقة في أنفسهم".

واستدرك: "مع ذلك سمحنا لهم بالتسجيل في مرمانا بسهولة شديدة".

وأشار مدرب منتخب بلجيكا: "كنا نفتقد الكثير من اللاعبين الأساسيين، لكننا قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا، في الواقع حتى الشوط الأول لم يكن سيئًا للغاية باستثناء أول 20 دقيقة".

وشدد تيديسكو: "منتخب إيطاليا في حالة جيدة حقًا، وعندما يؤدون بهذه الطريقة مع الكثير من اللعب بلمسة واحدة، يصبح من الصعب الضغط عليهم".

وولد تيديسكو في إيطاليا وانتقل مع عائلته لألمانيا في سن الثالثة من عمره، لكنه لا يزال يشدد على أنه يشجع المنتخب الإيطالي عندما لا يكون خصمه المباشر.