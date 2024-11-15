انت الأن تتابع خبر غياب مفاجئ لثلاثي الهجوم المصري قبل مواجهة الرأس الأخضر… التفاصيل الكاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قبل انطلاق مباراة منتخب مصر بساعات، قرر الجهاز الفني للمنتخب بقياده مدربه العميد “حسام حسن” عدم سفر مجموعة من اللاعبين إلى الرأس الأخضر لخوض مباراة في تصفيات كأس أمم أفريقيا على ملعب من العشب الاصطناعي، قبل أن يواجه بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات، حيث سافرت بعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر امس الأربعاء، لخوض المواجهةن وجاء هذ الاقرار بعد ضمان المدرب لفريقه الصعود الى النهائيات.

تشكيل منتخب مصر امام الرأس الاخضر

يعاني المنتخب المصري قبل ساعات من لقاء الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية امام الرأس الأخضر المقرر اقامتها اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، حيث شهد تشكيل منتخب مصر امام الرأس الاخضر على غياب عدد كبير من اللاعبين الاساسيين عن مباراة الرأس الأخضر، حيث قرر قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة مدربه “حسام حسن” إراحة اللاعبين محمود حسن “تريزيجيه” ومروان عطية من السفر إلى الرأس الأخضر بسبب الإيقاف، حيث حصل كل منهما على إنذارين، كما تم استبعاد عمر مرموش من السفر للراحة بعد أن ضمن الفريق بالفعل الصعود للنهائيات، واعلنت الاتحاد المصري لكرة القدم على صفحته الرسمية “فيسبوك” ان الثلاثي تريزيجيه ومرموش ومروان عطية سيشاركوا في مباراة بوتسوانا، المقرر اقامتها يوم الثلاثاء القادم، في الجولة السادسة والأخيرة باستاد الدفاع الجوي.

تشكيل منتخب مصر امام الرأس الأخضر فى التصفيات الإفريقية

من المتوقع ان يستقر المدير الفني لمنتخب مصر “حسام حسن” على تشكيلة منتخب مصر امام الراس الاخضر، متضمنة العناصر التالية..

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

حمدى فتحى وحسام عبدالمجيد وأحمد رمضان بيكهام فى خط الدفاع.

محمد حمدى وعماد نبيل دونجا وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال عبدالواحد أو أحمد عيد فى خط الوسط .

إبراهيم عادل ومصطفى فتحى فى خط الهجوم.

موعد مباراة مصر والرأس الاخضر