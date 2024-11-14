نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد حسين نجم الكرة الليبية، عن مباراة اعتزاله والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك والمقرر لها مساء غدًا الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

خالد حسين: سعيد لخوض مباراة اعتزالي أمام الزمالك

وقال خالد حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: “سعيد جدًا لخوض مباراة اعتزالي أمام الزمالك بطل السوبر الإفريقي”.

وتابع: "شرف كبير لي أن يأتي تكريمي مع نادي كبير مثل الزمالك وهذا تاج على رأسي".

وأضاف نجم ليبيا السابق: "الجميع يريد رؤية نجوم نادي الزمالك مثل شيكابالا، وسوف أحاول المشاركة في نصف ساعة بتلك المباراة العريقة أمام نادي كبير مثل الزمالك صاحي التاريخ الكبير في قارة إفريقيا".