الرياضة

شريف أشرف: تجربة النصر الليبي مفيدة للزمالك لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة النصر الليبي ستفيد الفريق الأبيض من الناحية الفنية قبل استئناف بطولة الدوري.

شريف أشرف: تجربة النصر الليبي مفيدة للزمالك لهذا السبب

وقال أشرف في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "تجربة النصر الليبي مفيدة في هذه المرحلة من أجل الوقوف على أخطاء الفريق والسلبيات في مباراتي الدوري أمام البنك وسموحة".

وأضاف: "من الممكن أن يمنح جوميز فرص لأكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية".

وعن مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي، أوضح: حسام حسن لن يتنازل عن المكسب حتى لو ضمن التأهل لأمم إفريقيا، واتفق معه في قرار إراحة محمد صلاح وعمر مرموش أمام الرأس الأخضر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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