نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد حسين نجم الكرة الليبية: شرف لي مشاركة نادي الزمالك في مهرجان اعتزالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد حسين، نجم الكرة الليبية، عن سعادته البالغة بمشاركة نادي الزمالك في مهرجان اعتزاله أمام نادي النصر الليبي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة.

خالد حسين: الجميع يريد رؤية نجوم نادي الزمالك مثل شيكابالا

وقال حسين في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بمشاركة نادي الزمالك بطل السوبر الإفريقي، وشرف كبير لي أن يأتي تكريمي مع نادي كبير مثل الزمالك".

وأضاف: "الجميع يريد رؤية نجوم نادي الزمالك مثل شيكابالا وعبدالله السعيد ودونجا وجميع اللاعبين نجوم وكبار".

