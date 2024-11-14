أحمد جودة - القاهرة - فوز مثير لبنها على النجوم في القسم الثاني

انتهت مباراة نادي بنها ونادي النجوم بفوز بنها بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب السليمانية في إطار منافسات الجولة 7 لدوري القسم الثاني المجموعة الرابعة "القاهرة والقناة".

سجل هدف المباراة لفريق نادي بنها اللاعب عبد الرحمن ابو النور في الدقيقة 90 من زمن أحداث الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يحقق فريق بنها الفوز الثالث على التوالي ويتقدم بنها للمركز الثاني برصيد 13 نقطة بينما يحتل النجوم المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

خاض النجوم اللقاء بتشكيل السيد فتوح وزياد محمد ورامي عمرو وحازم محمد ومحمد عادل ويحيى مصطفى ومحمد سيد ويوسف أشرف ومحمد محمود ومازن محمد وأحمد محمود.

بينما جاء تشكيل بنها مكون من عبد الخالق عادل وعزت احمد وأشرف محمد وعلي السيد واسلام فتحي ومصطفى السيد وأحمد سمير وأحمد علاء وأحمد محمد وعمر سعيد وعبد الخالي عواد

طاقم تحكيم المباراة بقيادة علاء زنجا حكم ساحة ومساعد أول محمد غزالي ومساعد ثاني محمد بهجت وعبد الله ايهاب رابعًا.

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