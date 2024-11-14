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أحمد جودة - القاهرة - تفتتح السبت منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، فيما تختتم لقاءات الجولة بإقامة مباراة وحيدة تجمع بين مركز شباب الفيوم ونظيره نادى ابو كساة نظرا لقرار اللجنة بتأجيل المباراة لمدة يوم بسبب تطوير ملعب ساحة الفيوم.

ديربيات قوية لفرق بنى سويف والفيوم بالجولة 4 بالقسم الثالث

حيث يستضيف نادى سيلا شقيقه مركز شباب سنورس بملعب نادى نجوم مصر ببنى سويف، ويسعى سيلا لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة المجموعة فيما يسعى سنورس لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة المنافسة، ويحتل سيلا المركز الأول برصيد 9 نقاط فيما يحتل سنورس المركز السابع برصيد 4 نقاط.



ويستضيف نادى جولدن جيت نظيره مركز شباب سمسطا بملعب الاسيوطى سبورت، ويسعى جولدن للعودة لسلسلة الانتصارات ومواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى سمسطا لتحقيق نتيجة ايجايبية للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل جولدن جيت المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما يحتل سمسطا المركز الحادى عشر برصيد نقطة.



ويحل بنى سويف ضيفا على شقيقه مركز شباب الواسطى بديربي قوى، ويسعى الفريقان للانتصار لمصالحة الجماهير والعودة للمنافسة، ويحتل مركز شباب الواسطى المركز السادس برصيد 4 نقاط فيما يحتل نادى بنى سويف المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويستضيف نادى عاملين غارب نظيره مركز شباب ابشواى، ويسعى أبناء غارب لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة المنافسة فيما يسعى أبناء ابشواى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل عاملين غارب المركز الرابع برصيد 4 نقاط فيما يحتل ابشواى المركز التاسع برصيد نقطتين.



ويستضيف نادى اهلى الغرق شقيقه نادى مطرطارس بملعب مركز شباب سمسطا، ويسعى أبناء الغرف لتحقيق الفوز للعودة لمنطقة المنافسة فيما يسعى أبناء مطرطارس لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل اهلى الغرق المركز الخامس برصيد 5 نقاط فيما يحتل مطرطارس المركز الثانى عشر برصيد صفر.



مباريات الاحد:

حيث يستضيف مركز شباب الفيوم شقيقه نادى ابو كساة بملعب ساحة الفيوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للدخول لمنطقة الامان، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز الثامن برصيد 4 نقاط فيما يحتل ابو كساة المركز العاشر برصيد نقطة.



جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 9 نقاط.

2 - نادى جولدن جيت 7 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 5 نقاط.

4 - نادى عاملين غارب 5 نقاط.

5 - اهلى الغرق 5 نقاط.

6 - مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

7 - مركز شباب سنورس 4 نقاط .

8 - مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

9 - مركز شباب ابشواى نقطتين .

10 - نادى ابو كساة نقطة.

11 - مركز شباب سمسطا نقطة.

12 - نادى مطرطارس صفر.