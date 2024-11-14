نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصفيات أمم إفريقيا.. هدف فوز منتخب ليبيا في شباك رواندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

واستضاف منتخب راوندا نظيره منتخب ليبيا على الملعب الإقليمي دي نياميرامبو لحساب منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

هدف ليبيا أمام رواندا في تصفيات أمم إفريقيا

وسجل محمد الهادي سعيد، نجم منتخب ليبيا هدف فريقه الأول في شباك رواندا في الدقيقة 84 بعدما قدم له نور الدين قليب كرة مميزة وضعها في الشباك.