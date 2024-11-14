نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك عقد اجتماع تنسيقي مع المؤسسة المسؤولة عن تنظيم مباراة لنصر الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في ليبيا وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، على عقد اجتماع تنسيقي مع المؤسسة المسؤولة عن تنظيم مباراة الزمالك والنصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

الزمالك عقد اجتماع تنسيقي مع المؤسسة المسؤولة عن تنظيم مباراة لنصر الليبي

جاءت الجلسة في حضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، من أجل الوقوف على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الغد.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

