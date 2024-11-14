نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التألق المُذهل …تشابي ألونسو يغادر صفوف باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن خلال الفترة المقبلة.

وقاد تشابي الفريق الإنجليزي باير ليفركوزن بنجاح كبير خلال الموسم الماضي وحقق لقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ولكنه تعرض لخساره في نهائي الدوري الأوروبي.

ومنذ بداية هذا الموسم ويظهر تشابي ألونسو مع فريق باير ليفركوزن بشكل متذبذب للغاية، خاصة على مستوى بطولة الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة "يوروسبورت"، قرر تشابي ألونسو الرحيل عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية هذا الموسم،وأنه يرى بأنه لن يحقق ما حققه في الموسم الماضي مع الفريق مرة أخرى".

وأضافت التقارير، بأن الوجهة القادمة لتشابي ألونسو في الفترة المقبلة هى تدريب فريق ريال مدريد،خلفًا لكارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للمرينجي.

وأكدت التقارير، بأن كل شئ يشير بأن تشابي ألونسو سيكون مدرب ريال مدريد في الموسم القادم.

ولكن هناك محاولة لتوليه تدريب الفريق الإنجليزي بايرن ميونخ، إذ رحل كومباني عن تدريب بايرن ميونخ، وقدم النادي طلب التعاقد مع تشابي ألونسو.

وإذا ترك كومباني تدريب بايرن ميونخ، وطلب النادي التعاقد مع تشابي ألونسو، فتعتبر هى الحالة الوحيدة التي قد تجعل تشابي ألونسو لا يقود ريال مدريد في الموسم القادم.