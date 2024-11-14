نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات استشفائية خاصة للاعبي الزمالك استعدادًا للقاء النصر الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية في مبنى التأهيل بملعب شهداء بنينا الدولي عقب انتهاء المران، استعدادًا لخوض مباراة النصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك

فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض اللاعبين للتدريبات الاستشفائية عقب انتهاء المران مباشرة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

