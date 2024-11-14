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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة خاصة مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لخوض مباراة النصر الودية في اعتزال خالد حسين.

تفاصيل جلسة جوميز مع سيف الدين الجزيري

ومنح البرتغالي جوميز تعليمات فنية خاصة للجزيري، قبل أن يؤدي المهاجم التونسي تدريبات خاصة عقب انتهاء المران.

وأدى الجزيري تدريب خاص تحت إشراف أحمد مجدي المدرب المساعد، بالتسديد على مرمى محمود الشناوي سواء باستقبال الكرات العرضية أو الكرات الأرضية وتسديدها مباشرة على مرمى الحارس الشاب.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.