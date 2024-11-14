نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإعطاء التعليمات.. تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك استعدادًا لمباراة النصر الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية.



وتم تقسيم الفريق لمجموعتين من أجل تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال المران، استعدادًا لخوض لقاء النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.



وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح اللاعبين تعليمات فنية مستمرة.



وتم تخصيص فقرة كاملة للتسديد على المرمى من مسافات مختلفة على مرمى الحارسين محمد صبحي ومحمود الشناوي.



وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.



ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.