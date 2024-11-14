أحمد سليمان يشيد بجهود الليبيين في تنظيم مباراة الزمالك والنصر

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في ليبيا بكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الزمالك والنصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

أحمد سليمان: نشكر الأشقاء في ليبيا على الاستقبال

وقال أحمد سليمان لوسائل الإعلام الليبية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي: "نشكر الأشقاء في ليبيا على حفاوة استقبال بعثة الزمالك منذ وصولها أمس الأربعاء".

وتابع: "ما رأيناه من حفاوة الاستقبال والحرص على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الزمالك، يعكس العلاقة الوطيدة بين نادي النصر ونظيره الزمالك، والعلاقة بين مصر وليبيا بشكل عام".

واختتم عضو المجلس قائلًا: "التنظيم الخاص للمباراة من جانب المؤسسة المسؤولة أكثر من رائع، وأتوقع خروج المباراة بالشكل اللائق".

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.