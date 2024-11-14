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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي روما المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين كلاوديو رانييري في منصب المدير الفني للفريق.

كلاوديو رانييري يتولى تدريب روما المتعثر

وأصبح رانييري ثالث مدرب يقود روما في الموسم الحالي، وذلك خلفا لإيفان يوريتش الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها رانييري تدريب روما عقب تجربتين سابقتين بين عامي 2009 و2011 وفي 2019، علما بأنه بدأ مسيرته كلاعب من خلال روما.

وأقيل يوريتش من منصبه الأحد الماضي عقب خسارة روما على ملعبه أمام بولونيا 2 /3 ليتراجع الفريق للمركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن منطقة الخطر.

وكان يوريتش تولى تدريب روما خلفا لدانيلي دي روسي في سبتمبر.

وبات رانييري رابع مدرب لروما في 2024 بعد أن تولى دي روسي المسؤولية الفنية في يناير/كانون الثاني الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكر روما في بيان اليوم الخميس "في نهاية الموسم، سيتولى كلاوديو منصبا تنفيذيا كبيرا، حيث سيكون مستشارا للملاك في جميع الأمور الرياضية بالنادي، وسوف يستمر البحث عن مدرب مستقبلي خلال الأشهر المقبلة، وسوف يشارك كلاوديو في اتخاذ هذا القرار أيضا".