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أحمد جودة - القاهرة - اقتنص المنتخب الصيني فوزا قاتلا من مضيفه البحريني 1 /صفر اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

الصين تلدغ البحرين بهدف قاتل وتحيي آمالها في تصفيات المونديال

وخطف منتخب الصين الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة يونينج تشانج.

وأنهى منتخب البحرين المباراة بعشرة لاعبين لطرد وليد الحيام في الثواني الأخيرة.

وسجل منتخب الصين انتصاره الثاني في التصفيات مقابل ثلاث هزائم فيما تعرضت البحرين للهزيمة الثانية مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

ورفع منتخب الصين رصيده إلى ست نقاط ليتقدم للمركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن البحرين التي تراجعت للمركز قبل الأخير.