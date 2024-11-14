نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فيفا يكشف عن تصميم لقب كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تصميم لقب النسخة المقبلة 2025 بنظامها الجديد.

تصميم لقب كأس العالم للأندية 2025

تُقام منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام المقبل، على أرضية ملعب هارد روك في مدينة ميامي.

ويمثل الأهلي قارة إفريقيا إلى جانب فرق الوداد المغربي، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

أما بالنسبة لقرعة البطولة، فستُجرى يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مدينة ميامي، مقر نادي إنتر ميامي الذي يضم النجم ليونيل ميسي، الذي سيشارك في البطولة. وستنقل القرعة مباشرة عبر قناة فيفا على يوتيوب.

