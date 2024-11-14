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أحمد جودة - القاهرة - فوز المقاولون العرب وابو قير وهزيمة البلدية والسكة بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني ا دوري المحترفين عن فوز فريق القناة بقيادة أحمد العجوز على فريق وادي دجلة بهدف سجله سايكو كونتية في الدقيقة الاخيرة من المباراة.



- فوز فريق ابو قير للاسمده بقيادة محمد عطيه على فريق السكة الحديد بقيادة أحمد عبد الرؤوف بهدفين مقابل هدف.

شهد اللقاء تقدم السكة بهدف سعيد ايمن في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

وأضاف أحمد عادل هدف ابو قير الأول من ركلة جزاء.

وإدرك محمود كلشط الهدف الثاني لابو قير.



- فوز فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي على فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف دون رد سجله تشارلز باسي.



- فوز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو أنور علي فريق أسوان بقيادة حسام عبد العال بهدف دون رد سجله أحمد محمود.



- فوز فريق منتخب السويس بقيادة أحمد عبد المقصود على فريق بلدية المحلة بقيادة ابراهيم صلاح بهدفين مقابل هدف.

حيث تقدم منتخب السويس بهدفين نظيفين عن طريق عوض التهامي ومحمد زكريا شيكا وإدرك اسلام زياره هدف البلدية.



- فوز فريق الداخلية صاحب بقيادة عيد مرزايق على فريق راية بفيادة اشرف توفيق بهدف دون رد.



- فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح بهدفين نظيفين سجلهظا محمد رجب ومحمود دعبسه.



- فوز فريق بترول اسيوط بقيادة سعيد صبحي على فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم بهدف دون رد سجله ابو بكر فوزي.



- فوز فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق على فريق المنصورة بهدف دون رد.