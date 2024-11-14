تيفو جماهير عمان يخطف الأضواء قبل مواجهة فلسطين في تصفيات كأس العالم (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - في لفتة أكثر من رائعة، شهدت مباراة منتخب فلسطين ضد نظيره عمان، حدث هام ورائع من جماهير الثاني بقيامهم برفع علم المنتخب الفدائي من المدرجات في المواجهة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وتواجد وسام أبو علي في التشكيلة الأساسي لمنتخب فلسطين في المباراة التي تقام ضد نظيره عمان، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدخل الليلة منتخب فلسطين المواجهة وهو يتذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، كما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي: