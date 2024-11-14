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أحمد جودة - القاهرة - تم تحديد زي منتخب مصر في الاجتماع الفني لمباراته ضد الرأس الأخضر المقررة غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث سيرتدي منتخب مصر القميص الأحمر مع الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما سيلعب منتخب كاب فيردي بالزي الأزرق.

نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والرأس الأخضر غدا

مثل منتخب مصر في الاجتماع الفني مينا سامح، إداري الفريق، وعبدالله سيد، مدير المهمات.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لأداء مرانه الأخير اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة منتخب كاب فيردي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025، والتي ستقام على ملعب مغطى بالنجيل الصناعي.