نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي فيومى ومواجهات قوية لنجوم مصر والتليفونات بالجولة 7 بالقسم الثانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدًا الجمعة 15- 11- 2024، مباريات الجولة السابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد.

يستضيف نادى مصر للمقاصة بقيادة مديره الفنى طارق حجاج نظيره نادى الواسطى بقيادة مديره الفنى احمد سالم بملعب الاسيوطى سبورت، ويسعى أبناء المقاصة لتحقيق فوز لإسعاد الجماهير والعودة لصدارة المجموعة فيما يسعى أبناء الواسطى لتحقيق فوز خارج الديار لمصالحة الجماهير، ويحتل مصر للمقاصة المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما يحتل الواسطى المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

ويواجه نادى نجوم مصر بقيادة مديره الفنى وليد جابر نظيره أسمنت اسيوط بقيادة مديره الفنى يوسو جونزاليس بملعب نجوم مصر ببنى سويف، ويسعى أبناء نجوم مصر لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على التواجد بمنطقة المنافسة فيما يسعى أبناء الاسمنت لتحقيق فوز لتصدر المجموعة، ويحتل نجوم مصر المركز الخامس برصيد 7 نقاط فيما يحتل اسمنت اسيوط المركز الثانى برصيد 13 نقطة.

ويستقبل نادى الفيوم شقيقه مركز شباب طامية بديربي فيومى بملعب كلية الزراعة بالجيزة، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل الفيوم المركز الحادى عشر برصيد نقطة فيما يحتل طامية المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

ويحل نادى المنيا ضيفا ثقيلا على نظيره نادى البدارى بملعب مركز شباب البدارى، ويسعى المنيا لمواصلة الانتصارات فيما يسعى أبناء البدارى لتحقيق الفوز وسط ملعبه وإسعاد جماهيره، ويحتل البدارى المركز التاسع برصيد 4 نقاط فيما يحتل المنيا المركز السادس برصيد 6 نقاط.

ويحل نادى تليفونات بني سويف ضيفا ثقيلا على نظيره بنى مزار بملعب ملعب مركز شباب مطاى، ويسعى بنى مزار لتحقيق الانتصار لإسعاد جماهيره فيما يسعى التليفونات لمواصلة النتائج الجيدة والتواجد بمنطقة المنافسة، ويحتل بنى مزار المركز السابع برصيد 5 نقاط فيما يحتل التليفونات المركز الرابع برصيد 9 نقاط، فيما لم يشارك نادى مسار بمباريات تلك الجولة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مسار 13 نقطة

2 - أسمنت أسيوط 13 نقطة

3 - مصر المقاصة 12 نقطة

4 - تليفونات بنى سويف 9 نقاط

5 - نجوم مصر 7 نقاط

6 -المنيا 6 نقاط

7 - بنى مزار 5 نقاط

8 - الواسطى 5 نقاط

9 - البدارى 4 نقاط

10 - طامية 4 نقاط

11 - الفيوم نقطة

