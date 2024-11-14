انت الأن تتابع خبر موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر والقنوات الناقله من تصفيات أمم أفريقيا 2024 والتشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة من كافة أنحاء العالم حول معرفة موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر والقنوات الناقله في تصفيات أمم أفريقيا ،حيث ان قد يتأهب منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن “المدير الفني لمنتخب مصر ” لمواجهة مباراة قوي

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر والقنوات الناقله

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم من قبل العديد من محبي وعشاق الساحره المستديره حول معرفة موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر والقنوات الناقله، فمن المقرر اقامتها غداً الجمعه الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، وقد تبدأ صافره بداية المباراة في تمام الساعة الـ 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر فقد تذاع المباباة على شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية والمشفرة، وتحديداً قناة BEIN SPORTS 6، وقد جاء التردد على النحو التالي..

تردد قناة BEIN SPORTS 6 على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11054

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD0.

معلق مباراة مصر والرأس الاخضر

وبعد ان قد وضحنا لكم موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر والقنوات الناقله ، فسنوضح لكم من هو معلق مباراة مصر والرأس الاخضر وهو..

المعلق المصري علي محمد هو من يتوللى مهمه التعليق على هذه المبارة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع امام منتخب الرأس الاخضر

وبعد ان قد رصدنا لكمموعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر والقنوات الناقله ، فسنوضح لكم تشكيل منتخب مصر المتوقع امام منتخب الرأس الاخضر، وهو..