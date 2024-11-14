نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يخطط لمنح صفقة الزمالك الجديدة فرصة المشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على قرار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، على منح المهاجم الفلسطيني عمر فرج، للمشاركة في المباريات، عقب عودته من منتخب فلسطين.

جوميز يمنح عمر فرج فرصة للمشاركة

قال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "قرر جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك منح فرصة كاملة لمهاجمه الفلسطيني عمر فرج عند عودته للتدريبات في الفترة المقبلة".

وتابع: “يأتي ذلك للحكم عليه في ظل الأمال المعقودة على تألق عمر فرج في مركز رأس الحربة الصريح خاصة وأنه من أغلى صفقات الزمالك في ميركاتو الصيف الأخير”.

وفي نفس السياق يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء يوم الجمعة المقبل في مهرجان اعتزال خالد حسين.

وكانت بعثة الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

