الرياضة

الأهلي يجهز تكريمًا لمعلول قبل رحيله

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الإعلامي كريم رمزي عن مستجدات الكواليس حول مصير الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي الموسم المقبل، وذلك بعد تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي عن اقتراب رحيل اللاعب من صفوف المارد الأحمر بعد تعافيه من الإصابة، خاصة في ظل تألقه المغربي يحيى عطية.

الأهلي يجهز تكريمًا لمعلول قبل رحيله 

وكشف كريم رمزي في خلال تصريحات تلفزيونية: "لقد تلقي علي معلول عرضا شفهيا من أحد الأندية القطرية في الساعات الأخيرة وهو ولكنه ليس رسميًا ".

وأشار كريم رمزي: "سيعود معلول لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، ولديه رغبة أن يطمئن نفسه على جاهزيته سواء استمر مع الأهلي أو ذهب إلى نادي قطر".

واختتم كريم رمزي حديثه:" يجهز المارد الأحمر تكريما كبيرًا لعلي معلول بمجرد حسم رحيله، الأهلي لن يترك علي معلول يرحل حزينا بعد التاريخ الكبير الذي يمتلكه اللاعب".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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