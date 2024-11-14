التعادل السلبي يحسم مواجهة الجزائر وغينيا الأستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت ببن غينيا الأستوائية والجزائر، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

التعادل السلبي يخيم على مواجهة الجزائر وغينيا الأستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

وأقيمت مواجهة غينيا الأستوائية والجزائر على أرضية ملعب مالابو الجديد، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبدأ الشوط الأول سجالا بين المنتخبين، لكن دون تسجيل أي أهداف، ولم يختلف الوضع كثيرًا في شوط اللقاء الثاني حيث استمرت محاولات المنتخب الجزائري لتسجيل هدف أول يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي منتخب غينيا الأستوائية، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، يتصدر المنتخب الجزائري والذي ضمن التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، بينما يرتفع رصيد غينيا الأستوائية إلى النقطة الثامنة في وصافة ترتيب المجموعة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب ليبيريا، والذي يحتل المركز الثالث.