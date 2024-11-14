نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جوميز يؤجل البت في ملف ميركاتو الشتوى فى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتأجيل حسم ملف صفقات الميركاتو الشتوي، بالاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء.

جوميز يؤجل البت في ملف ميركاتو الشتوي

وقال الإعلامى محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " أتفق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك مع إدارة النادي على تأجيل البت في ملف ميركاتو الشتاء المقبل".

وتابع: "قرر البرتغالي تأجيل هذا الملف لما بعد منتصف ديسمبر المقبل من أجل التفرغ لمبارياته المقبلة في الدوري وكذلك في انطلاقة دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية".

وأردف:" يأتي ذلك للتركيز على اختيار انسب تشكيلة يخوض بها مبارياته وتحديد النقص العددي مستقبلا".