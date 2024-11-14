نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يختار وجهته القادمة.. ليفربول أم بايرن ميونخ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير ألماني، عن وجهة المصري الدولي عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، في الفترة المقبلة بعد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه، وأبرزها ليفربول وبايرن ميونخ.

مرموش يفضل الانتقال إلى ليفربول

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بإن عمر مرموش يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن عبر بوابة نادي ليفربول الذي يلعب له مواطنه محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى إن نادي ليفربول في طريقه لبدء التفاوض مع فرانكفورت من أجل الحصول على خدمات عمر مرموش.

وذكرت الصحيفة إن نادي فرانكفورت لن يترك مرموش إلا في حال وصول عرض مناسب تصل قيمته لـ60 مليون يورو.

وارتبط اسم مرموش في الفترة الحالية، بعدد من الأندية مثل برشلونة وبايرن ميونخ وآرسنال وليفربول.