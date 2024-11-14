نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاد جريشة يكشف سر "حكم الاحتواء" التي أطلقت على محمد عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحكم السابق جهاد جريشه عن معاناة الحكم محمد عادل مع لجنة الحكام السابقه وإنه كان يتعرض لدمار من سوء المعامله وعدم التقدير وعدم منحه مباريات فى دورى المحترفين.

جهاد جريشة يكشف سر اسم “حكم الاحتواء”

وقال جهاد جريشه فى تصريحات لبودكاست فنجان شاي الذى يقدمه الاعلامى أحمد أسامه، ان محمد عادل مكنش شايف ادامه فى مباراة الزمالك والبنك لما مر به قبل المباراه

وتابع: محمد عادل فى الماتش مش هو الحكم اللى أنا أعرفه، سيبك من الظلم اللى تعرض له قبل كده وتعرضه لحوارات وكلام بسبب كلمة الاحتواء، لان السبب فى القصه دى عصام عبدالفتاح اللى أحرجه ودخله على الهواء من هاتفه وهو عارف كويس أن محمد عادل لا يجيد التحدث إلى الإعلام

و أتم حديثه بأنه لو كان مكان عصام عبد الفتاح وقتها كان لازم يحافظ على حكامه ومكنتش اجامل أو أراضى حد على حساب حكم عندى لان تصريح محمد عادل وقتها خسره كتير