موعد مباراة فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة فرنسا والكيان الصهيوني وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.



يتمتع المنتخب الفرنسي بأفضلية واضحة على مستوى المواجهات التاريخية بين الفريقين، حيث تقابلا خمس مرات من قبل، تمكن خلالها المنتخب الفرنسي من الفوز في ثلاث مباريات بينما لم يتمكن الكيان الصهيوني من تحقيق أي فوز وانتهت مباراتان بالتعادل.



موعد مباراة فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية



من المقرر أن تقام مباراة فرنسا والكيان الصهيوني يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية في بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 2 English بنقل أحداث اللقاء.

