نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة أبو ريدة تنفي إدلاء محاميها بتصريحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت قائمة المهندس هاني أبوريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة المصري، التصريحات المنسوبة إلى محامي القائمة، والتي تحدثت عن أمور تخص عمل المجلس الجديد حال انتخابه لقيادة الكرة المصرية في السنوات المقبلة وما يخص رابطة الأندية.

وتؤكد القائمة أن التصريحات المنسوبة للمحامي ليست حقيقية على الإطلاق، ولم يدل بها المحامي، الذي كان دوره التقدم أمس بأوراق ترشح القائمة لخوض الانتخابات والإجراءات القانونية ولم يكن له أي دلو فيما يخص غير ذلك.

القائمة أشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الرد على جميع الاستفسارات بشكل واضح ومنظم، والإعلان بشكل رسمي عن خطة العمل والبرنامج الانتخابي لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها يوم ١٠ ديسمبر المقبل.