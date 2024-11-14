شوبير يرد على هجوم مجدي عبد الغني: "كنت محايدًا وتحدثت باحترام"

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أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي أحمد شوبير على الانتقادات التي وجهها إليه نجم الأهلي السابق مجدي عبدالغني، خلال تصريحات له اليوم عبر إذاعة "أون سبورت إف إم."

شوبير يرد على هجوم مجدي عبد الغني

وقال شوبير: "تواصلت مع مجدي عبدالغني وقلت له إنه اسم كبير وله تاريخ مشرف في كرة القدم. وقد أخبرني بقائمته التي يعتزم الترشح بها في انتخابات اتحاد الكرة، فقمت بالتواصل مع عدد من الأسماء التي ذكرها، وأبلغوني أنهم لا ينوون الترشح."

وأضاف شوبير: "أوضحت أنني سأظل على الحياد، وتمنيت أن نرى انتخابات قوية. هل أخطأت في حق مجدي عبدالغني، أم تحدثت باحترام؟"

وتابع قائلًا: "كنت أتمنى أن يكمل مجدي عبدالغني قائمته بالكامل. لا أعتقد أنني أخطأت في حقه إطلاقًا، لكنه مستاء جدًا لمجرد أنني عرضت قائمة المهندس هاني أبوريدة وذكرت أن بعض الأسماء في قائمة عبدالغني لن تترشح، أتمنى أن يترشحوا، وإذا أخطأت فسأكون أول من يقدم الاعتذار للكابتن مجدي."

واختتم شوبير قائلًا: "الزمالة تقتضي مني الانتظار حتى يعلن عن قائمته بشكل رسمي، وحينها نستضيفه ليعرض برنامجه الانتخابي."