نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين بمشاركة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يٌعقد في الرابعة عصر غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، والذي يقام بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.



وسيعقد خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر الغد، على أن يعقبه مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي الزمالك والنصر الليبي في الرابعة والنصف عصرًا.



وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.



ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.