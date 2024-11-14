نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأوروبية لمتابعة مباريات دوري الأمم الأوروبية من أجل متابعة النجوم العالمين المتألقين في البطولة التي يتابعها الكثيرون على مستوى العالم تحديدا في العالم العربي.



من المقرر أن تقام ثماني مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي يتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولة في الموسم الحالي.



تمكن منتخب إسبانيا من التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في الموسم قبل الماضي على حساب منتخب كرواتيا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين والوصول لركلات الجزاء.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية...



- فرنسا والكيان الصيوني الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- اليونان وإنجلترا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- بلجيكا وإيطاليا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- أيرلندا وفنلندا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

