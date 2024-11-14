رياض محرز يقود تشكيل الجزائر أمام غينيا الأستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، المواجهة المرتقبة بين غينيا الأستوائية والجزائر، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

التشكيل الرسمي لمنتخب الجزائر أما غينيا الأستوائية في كأس الأمم الأفريقية

ويستضيف ملعب مالابو الجديد، مباراة غينيا الأستوائية والجزائر، تحت صافرة الحكم البنيني جيندو لويس هوناناندي.

وقد أعلن فلادمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري، التشكيلة الرسمية، وجاءت كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: أسامة بنبوت.

▪︎خط الدفاع: محمد أمين توغاي - عيسي ماندي - رامي بن سبعيني - رايان نوري.

▪︎خط الوسط: رامز زروقي - فارسي - زورجاني.

▪︎خط الهجوم: رياض محرز - محمد الأمين عموره - سعيد بن رحمة.

ويتصدر المنتخب الجزائري والذي ضمن التأهل لكأس أمم إفريقيا، المجموعة الخامسة، برصيد 12 نقطة، ببنما يحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه المنتخب الليبري والذي يحتل المركز الثالث.

ويمكنكم مشاهدة مباراة غينيا الأستوائية والجزائر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا قناة bein sports HD 2.