نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يحل ضيفا على معرض "الشارقة للكتاب" الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات أن لاعب كرة القدم المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، سيحل ضيفا على المعرض في لقاء جماهيري يروي فيه رحلته في الوصول للعالمية.

محمد صلاح يحل ضيفا على معرض "الشارقة للكتاب"

ووقالت في بيان: "إن اللقاء سيقام يوم 17 نوفمبر الجاري، وسيتحدث خلاله صلاح عن علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية".

ووصفت إدارة المعرض جلسة اللاعب المصري "بأنها ستكون أمسية استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، إذ يتحدث اللاعب العالمي عن مسيرته الكروية، ويشارك الحضور جوانب من حياته، بدءا من بداياته وصولا إلى النجومية العالمية، مسلطا الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها".

وتابعت "يكشف صلاح عن الكتب التي ألهمته وأثرت في تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب".

ومحمد صلاح، هو لاعب كرة قدم مصري يشغل مركز الجناح الأيمن في نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم انتقل إلى أوروبا حيث لعب لأندية بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن ينضم إلى ليفربول في عام 2017.

وحقق صلاح العديد من الإنجازات، منها الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.