نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريو فرديناند يعلق على رجل الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق ريو فرديناند، اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، على نتائج جائزة الكرة الذهبية، واشار إنه هناك لاعب تعرض للظلم.

وقال فرديناند:" هناك صفات يجب ان تتحلي في الفائز بهذه الجائزة الجائزه، فما يميز صاحب الكرة الذهبية طموحه العالي وإنه لاعبٍ يثير الإعجاب ويدفعك للدهشة".

وأضاف:" يتميز لاعب الكرة الذهبية بالإصرار والإصرار على الفوز بجميع الجوائز، وهذا ما يتمتع به فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هو من يمنحني هذا الإحساس".

وأشار: "أعلم جيدًا قيمة رودري لاعب مانشستر سيتي مرشح آخر قوي، لكن بالنسبة لي فينيسيوس يضيف نوعًا من الإثارة التي يطمح إلى رؤيتها في الفائز بهذه الجائزة".

