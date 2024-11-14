الرياضة

ريو فرديناند يعلق على رجل الكرة الذهبية

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق ريو فرديناند، اللاعب السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، على نتائج جائزة الكرة الذهبية، واشار إنه هناك لاعب تعرض للظلم.

وقال فرديناند:" هناك صفات يجب ان تتحلي في الفائز بهذه الجائزة الجائزه، فما يميز صاحب الكرة الذهبية طموحه العالي وإنه لاعبٍ يثير الإعجاب ويدفعك للدهشة".

وأضاف:" يتميز لاعب الكرة الذهبية بالإصرار والإصرار على الفوز بجميع الجوائز، وهذا ما يتمتع به فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هو من يمنحني هذا الإحساس".

وأشار: "أعلم جيدًا قيمة رودري لاعب مانشستر سيتي مرشح آخر قوي، لكن بالنسبة لي فينيسيوس يضيف نوعًا من الإثارة التي يطمح إلى رؤيتها في الفائز بهذه الجائزة".
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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