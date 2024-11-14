نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن بعد أزمة المول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي فايز، محامي عبدالله مصطفى، فرد الأمن، عن إتمام التصالح مع إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، بشأن الواقعة التي نشبت بينهما في أحد المولات.

ونشر الحساب الرسمي لمحامي فرد الأمن عبر موقع "فيس بوك" عددًا من الصور، مرفقًا بها تعليق جاء فيه: "تم التوصل إلى صلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى تحت إشراف المستشار علي فايز وبحضور والد اللاعب، وتم منح عبد الله حقه الأدبي والتعويض المطلوب".

وكانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد يوم الثلاثاء الماضي بقبول استئناف النيابة العامة ضد حكم براءة إمام عاشور في القضية المتعلقة بتعديه على فرد أمن في مول بالشيخ زايد، وحكمت بحبسه 6 أشهر.