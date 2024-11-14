سيرجيو راموس يقترب من الانضمام إلى الدوري البرازيلي عبر بوابة هذا النادي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد السابق من العودة مجددًا للملاعب، والانضمام إلى الدوري البرازيلي، خلال الفترة الحالية.

كورينثيانز البرازيلي يستهدف ضم راموس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت الإسبانية"، فإن إدارة كورينثيانز البرازيلي تسعى للتعاقد مع سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر، لتعزيز صفوف الفريق.

وأكدت الصحيفة، أن النادي البرازيلي اقترب من حسم ملف التعاقد مع قائد ريال مدريد السابق بشكل رسمي، بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة، ويتبقى الاتفاق على بعض الرتوش النهائية.

ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن انتقال سيرجيو راموس إلى الفريق البرازيلي، خلال الأيام القادمة.

وفسخ المدافع الإسباني البالغ من العمر 38 عاما، عقده مع إشبيلية في نهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع إشبيلية الموسم الماضي، في 37 مباراة بكافة المسابقات، بمجموع 3301 دقيقة، ونجح في تسجيل 7 أهداف.

ويحتل كورينثيانز المركز الحادي عشر بترتيب جدول الدوري البرازيلي، برصيد 41 نقطة.

ويقود كورينثيانز البرازيلي فنيا الأرجنتيني رامون دياز، مدرب بيراميدز السابق، ويمتلك الفريق العديد من العناصر المميزة، وعلى رأسهم المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.