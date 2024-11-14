هل تنصف ' التظلمات ' باتحاد الكرة أبناء سمسطا بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة -



شهدت الساعات الماضية عدة تحركات من جانب مجلس إدارة مركز شباب سمسطا المشارك بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، وذلك على صعيد توابع قرارات لجنة المسابقات الخاصة باحتساب نتيجة مباراة الفريق وضيفه عاملين غارب باعتبار الفريق السويفي مهزوما بهدفين نظيفين بجانب توقيع عدة غرامات مالية وقرارات تأديبية على الفريقان.



وكشف احمد الحضري المشرف على الكرة بمركز شباب سمسطا عن قيام الإدارة بتقديم تظلم للجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري على قرارات لجنة مسابقات القسم الثالث الفرعية والتى تدير المسابقة بالمجموعة الرابعة ومقرها منطقة الفيوم لكرة القدم.

وأوضح المشرف على الكرة بسمسطا عن طلب الإدارة للتحقيق فى ملابسات اصدار القرار وتقارير حكم المباراة والمراقبين.

وكشف ' الحضري ' عن تقديم الإدارة لاسطوانة مدمجة مرفقة بالتظلم تحتوى على كافة الفيديوهات والصور الخاصة بالمباراة والتى تثبت صحة موقف أبناء سمسطا.

وأكد ' أحمد الحضري ' على صحة موقف الفريق مؤكدا على ترحاب مسؤولى الفريق والإعداد الموجودة بمحيط ملعب المباراة المؤمن بجميع الضيوف.

وأعرب المشرف على الكرة بمركز شباب سمسطا عن اندهاشه من موقف حكم المباراة وادعاءه باستكمال المباراة صوريا فيما قد أعطى ما يقرب من 12 دقيقة وقت بدل ضائع هلال نهاية المباراة.

فيما يأمل أبناء سمسطا ببنى سويف حدوث جدية من لجنة التظلمات تجاه احداث المباراة والتحقيق فى جميع الملابسات بجانب إلغاء القرار الصادر باعتبار الفريق مهزوما.



ويشارك سمسطا بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

وتعرض مركز شباب سمسطا لعدة قرارات من أهمها توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على مركز شباب سمسطا وذلك لتأخر نزول الفريق لأرض الملعب قبل بداية المباراة وقبل بدء الشوط الثانى.

كما قررت اللجنة اعتبار الفريق مهزوما بنتيجة 2 /0 بالمباراة وذلك لما ورد بتقرير الحكم بقيامه بإنهاء المباراة بالدقيقة 56 واستكماله المباراة بشكل صورى حفاظا على الفريقان وجميع عناصر اللعبة وذلك لما أورده بتقريره من حدوث حالات سب وترهيب جماهير سمسطا بجانب تواجد أعدادا زائدة من الجماهير خلف المرمى وحول الملعب وغيرها من أحداث.

كما قررت اللجنة نقل اقرب مباراة لسمسطا لملعبه لتقام خارج الديار.



وكانت اللجنة قد خاطبت إدارة سمسطا بتوقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه وتوجيه انذار عقب مواجهة الفريق لنظيره أهلى الغرق بالجولة الأولى.

فيما وقعت لجنة المسابقات عقوبات على نادى عاملين غارب تمثلت فى إيقاف رمضان رجب المدير الفنى لعاملين غارب لمدة 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وذلك لدفع ومحاولة التهجم على مراقب المباراة.

وإيقاف اسلام حامد ادارى عاملين غارب لمدة 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه وذلك للسلوك الغير رياضى تجاه مراقب مراقب لجنة الحكام.