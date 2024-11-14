نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الصين والبحرين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الصين مع نظيره البحريني اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة 5 من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.
موعد مباراة الصين والبحرين
وتنطلق صافرة بداية مباراة الصين والبحرين عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.
ترتيب مجموعة الصين والبحرين
1- كوريا الجنوبية 10 نقاط
2- الأردن 7 نقاط
3- العراق 7 نقاط
4- عمان 3 نقاط
5- الكويت 3 نقاط
6- فلسطين نقطتين
القنوات الناقلة لمباراة الصين والبحرين
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3