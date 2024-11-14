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أحمد جودة - القاهرة - "دون ولا هلله" مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية وأستراليا في إطار تصفيات كأس العالم 2024.. تتجه الأنظار اليوم نحو ملعب ملبورن في أستراليا، حيث يلتقي منتخب السعودية مع نظيره الأسترالي في مباراة حاسمة ضمن تصفيات كأس العالم 2024. المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وآسيا تعدّ من أبرز المحطات في مشوار المنتخب السعودي نحو التأهل للمونديال، ما يجعلها ذات أهمية كبيرة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة داخل المجموعة. ومع الحماس الكبير من الجماهير، يمكن متابعة المباراة "دون ولا هلله" من خلال بث مباشر عبر مختلف المنصات والقنوات الرياضية، مما يوفر للجميع فرصة الاستمتاع بالمباراة لحظة بلحظة، سواء عبر التلفاز أو الإنترنت.

موعد المباراة والتوقيتات

سيخوض منتخب السعودية مباراة هامة أمام أستراليا في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة 3 في المرحلة الثالثة من التصفيات. المباراة ستُقام في ملعب ملبورن، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، والساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

موعد المباراة والتوقيتات

السعودية وأستراليا.. جدول المواعيد والتوقيتات

المدينة توقيت المباراة القاهرة “مصر” 11:00 صباحًا مكة المكرمة "المملكة العربية السعودية" 12:00 ظهرًا ملبورن “أستراليا” 17:00 مساءً (بتوقيت محلي)

القنوات الناقلة للمباراة

تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية من أبرز القنوات التي ستنقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكنكم متابعة المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، كما ستكون قناة Alkass Five HD من شبكة قنوات الكاس القطرية هي الأخرى حاضرة لبث اللقاء.

تشكيل منتخب السعودية ضد أستراليا

المركز اللاعب حراسة المرمى أحمد الكسار خط الدفاع سعود عبد الحميد علي آل بليهي حسان تمبكتي ياسر الشهراني خط الوسط مصعب الجوير محمد كتو عبد الله الخبيري خط الهجوم فيصل الغامدي صالح الشهري فراس البريكان

تشكيل منتخب أستراليا ضد السعودية

المركز اللاعب حراسة المرمى جو جاوسي خط الدفاع جيسون غيريا هاري سوتار كاميرون بورجس خط الوسط لويس ميلر لوك براتان جاكسون إيرفين جوردان بوس خط الهجوم أجدين هروستيك ميتشل ديوك رايلي ماكجري

جدول القنوات الناقلة:

القناة التردد beIN SPORTS HD 1 12245 V - 27500 Alkass Five HD 12245 H - 27500

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت:

يمكن لمشجعي المنتخب السعودي متابعة المباراة مجانًا عبر تطبيق تود "TOD"، الذي يقدم خدمة بث مباشر لمباريات تصفيات كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يمكن للمشاهدين مشاهدة المباراة من خلال التطبيق على الهاتف المحمول، مع إمكانية نقل الصورة إلى شاشات التلفاز باستخدام أجهزة البث.

التعليق والمعلقون:

تم تخصيص المعلق الرياضي عبدالله الغامدي من شبكة بي إن سبورتس للتعليق على أحداث مباراة السعودية وأستراليا، حيث من المتوقع أن يقدم الغامدي تغطية رائعة وحماسية لجماهير المنتخب السعودي.

جدول القنوات والمعلقين:

القناة المعلق beIN SPORTS HD 1 عبدالله الغامدي Alkass Five HD عادل النقبي (قناة الكاس)

حكم المباراة:

عادل النقبي

ستتولى إدارة المباراة الحكم الإماراتي عادل النقبي، والذي يتمتع بسمعة طيبة في تحكيم المباريات الدولية الهامة.

أهمية المباراة:

يترقب الجمهور السعودي مباراة اليوم، حيث يسعى الأخضر لتحقيق الفوز لضمان استمرار المنافسة في المجموعة الصعبة. تُعد هذه المباراة نقطة حاسمة في التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث يتأهل الفريق صاحب المركز الأول في المجموعة مباشرةً إلى كأس العالم 2026، بينما يتم تحديد الفريق الثاني من خلال الملحقات.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026:

حاليًا، يتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 4 مباريات أيضًا. يأتي المنتخب السعودي في المركز الثالث، مما يجعل هذه المباراة حاسمة لمواصلة مشواره نحو التأهل.

جدول ترتيب المجموعة