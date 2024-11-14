نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة... انعقاد المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأبوظبي بمشاركة مصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاق فعاليات اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري بمركز أبو ظبي للطاقة.

يترأس الاجتماع المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومشاركة الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري وبحضور سعادة غانم الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة في الإمارات العربية،وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية وسعادة عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالإضافة إلي رؤساء برامج الأولمبياد الخاص الوطنية بالأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أشار المهندس "أيمن عبد الوهاب" الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن المجلس يتشكل من 15 عضوًا قياديًا بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث يلعب دورًا مهمًا في دعم وتعزيز جهود الأولمبياد الخاص لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية وتطوير برامجهم.

وأضاف "الرئيس الإقليمي" إلى أن مهمة المجلس الاستشاري تتمثل في تقديم النصائح والعون للرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص في المنطقة لدعم تحقيق الأهداف والغايات المنشودة، كما يعمل أيضا على تقديم الدعم والمشورة للبرامج المحلية للأولمبياد الخاص في دول المنطقة، وتعزيز التنسيق بينها لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات، وتسعي لبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لدعم مبادرات الأولمبياد الخاص، وتأمين التمويل والدعم اللوجستي، مشيرًا إلى أن من خلال هذه المهام يساهم المجلس في تحقيق رؤية الأولمبياد الخاص في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدلًا للأشخاص من ذوي الإعاقات الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تشمل أجندة اجتماع العمل إجراء انتخابات المجلس الجديدة لدورة 2025 - 2027 في اليوم الأول من إنعقاد الجمعية العمومية، بينما ستشهد الأيام التالية مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة في مقدمتها عرض تقرير الأداء للأولمبياد الخاص في المنطقة من خلال تقديم ملخص حول البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها مؤخرًا ومناقشة التحديات التي واجهت البرامج وأثرها على الأداء في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي، ومناقشة التوجهات الاستراتيجية والأهداف طويلة الأمد، ومناقشة الخطط والاستعدادات الخاصة بالفعاليات الرياضية وخاصة استعدادات برامج المنطقة للمشاركة الألعاب العالمية الشتوية القادمة والمقرر اقامتها في شهر مارس العام المقبل بمدينة تورينو الإيطالية واستعراض آرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت في أبوظبي عام 2019 وبحث سبل الاستفادة منها في دعم وتطوير برامج المنطقة.