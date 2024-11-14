نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: إمكانيات إبراهيم عادل تتجاوز لانس ويستحق الانضمام لنادٍ كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر، على تقارير تشير إلى اهتمام نادي لانس الفرنسي بالتعاقد مع لاعب بيراميدز الشاب وجناح منتخب مصر، إبراهيم عادل.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية اليوم الخميس: "ظهرت تقارير فرنسية تؤكد رغبة لانس في ضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق."

وأوضح شوبير: "لانس يعاني من أزمة هجومية واضحة، فقد سجل 12 هدفًا فقط في 11 مباراة، ما يجعله رابع أسوأ خط هجوم في الدوري الفرنسي، والفريق يواجه صعوبة في تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم."

وأضاف شوبير قائلًا: "لو كنت مكان إبراهيم عادل، لن أذهب إلى لانس؛ فإمكانياته تتجاوز هذا الفريق. سبق أن كان مطلوبًا في خيتافي بالدوري الإسباني، وهو نادٍ يتمتع بمستوى أعلى من لانس، وكان بإمكانه الانتقال بعد ذلك لأندية أكبر في الليجا."

واختتم شوبير حديثه قائلًا: "إذا قرر إبراهيم عادل اللعب في الدوري الفرنسي، فعليه أن ينضم إلى فريق كبير مثل باريس سان جيرمان أو موناكو، ليكون في صفوف أحد الفرق الكبرى. أتمنى له أن يذهب إلى نادٍ يستحق موهبته المتميزة."

