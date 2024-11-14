عاجل.. المنتخب السعودي يعلن إصابة سلمان الفرج في الرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الحساب الرسمي لمنتخب السعودية منذ قليل، تفاصيل إصابة سلمان الفرج قائد الفريق، وذلك ذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة أستراليا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يعلن تفاصيل إصابة سلمان الفرج

وأعلن المنتخب السعودي أمس عن تعرض سلمان الفرج دون ذكر تفاصيل الإصابة، وجرت الاختبارات للاعب صباح اليوم وتأكد إصابته في الرباط الصليبي.

ونشر المنتخب بيانًا رسميًا يتحدث فيه عن إصابة قائده قائلًا: " بعد اجراء الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي تأكدنا من إصابة قائد المنتخب سلمان الفرج بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية الأخير عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي".

وبذلك يفقد المنتخب الأخضر خدمات قائده اليوم أمام نظيره الأسترالي.